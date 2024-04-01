大摩：AI資料中心是「吃電怪」也是「吞銅獸」

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 14:00

人工智慧（AI）資料中心既是「吃電怪」，還是「吞銅獸」？摩根士丹利（大摩）在最新報告中表示，隨著 AI 技術快速發展，銅需求將顯著增長，且 AI 資料中心將成為銅需求新的增長點。

到 2027 年，AI 資料中心對銅的需求佔全球銅需求的比率可能會達到 3.3%，這將帶動銅價上行，對全球銅市場產生深遠影響。

大摩說，到 2024 年第 4 季，銅價可能會漲至每噸 10,500 美元，較目前價位大漲 18%。

大摩在報告中寫道，在 2024 年～2027 年，全球 AI 資料中心的電力需求復合年成長率為 18%。AI 資料中心的銅需求可能會從 2023 年的每年 20 萬噸～50 萬噸提高至 2027 年的 50 萬噸～120 萬噸。

在資料中心，銅主要用於電力分配設備（約佔 75%）和接地與互聯（約佔 22%）。具體來看，銅重點用在電力傳輸（如電纜、連接器、母線），以及熱交換器和水槽、接地與互聯，以及管道和暖通空調系統。