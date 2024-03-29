〈能源盤後〉原油收高 本季WTI、Brent大幅上漲 天然氣季度重挫

鉅亨網編譯許家華 2024-03-29 05:55

國際油價周四 (28 日) 上漲，3 個交易日來首次收高，，本季穩健上漲，並連續第三個月上漲。

分析師稱，昨日美國官方庫存數據顯示，原油庫存增加的程度低於產業貿易組織公佈的數據，從而提振當日油價。此外，OPEC 今年迄今的原油減產行動也有助於支撐本季油價漲勢。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.82 美元或 2.2%，收每桶 83.17 美元。

根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油期貨價格本月上漲 6.3%，本季上漲 16.1%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.39 美元或 1.6%，報每桶 87.48 美元。

根據道瓊市場數據，近月 Brent 原油期貨價格本月上漲 4.6%，本季上漲 13.6%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.59 美元或 1.9%，報每桶 87 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.76 美元，本季上漲 31.3%。該期貨今日收盤到期。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.62 美元，本季上漲近 2.5%。該期貨今日收盤到期。

5 月交割的天然氣價格上漲 2.6%，收每百萬 Btu 1.76 美元，本月下跌 5.2%，本季跌近 29.9%。

市場推動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這是石油的「復甦季度」，「邁入本季時瀰漫在油價中的悲觀情緒現在似已消散，因為現實的供需狀況並不符合悲觀說法。」

Flynn 指出，市場先前關於經濟衰退以及 OPEC 恐難以落實減產的臆測「被證明是錯誤的」。此外，儘管地緣政治風險因素並未對石油供應造成任何重大干擾，但也肯定增加了運輸成本，且提高了採購供應品的困難度。

隨著夏日駕駛季到來，以及「汽油和原油價格上漲的強烈季節性趨勢，政治影響力將開始成為政治候選人的主題，汽油價格飆升的可能性很高，有人臆測美政府是否會動搖而扭轉路線，不再是回補戰略石油儲備 (SPR)，而是再次釋出 SPR 以期降低油價。」Flynn 說。

原油期貨價格周三收低，但在美國官方數據顯示上周商業原油庫存增加程度低於產業貿易組織公佈的數據後，油價收盤脫離盤中低點。

能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (3/22 止) 美國商業原油庫存增加 320 萬桶，遠低於周二晚間美國石油協會 (API) 公布的數據。API 稱上周原油庫存增加 930 萬桶。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預測上周原油庫存減少 200 萬桶。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示，API 數據意味 EIA 的數據「幾乎是個正面驚喜，儘管分析師先前預期上周庫存減少。」

Lambrecht 表示，EIA 報告中的汽油需求數據也提供了一些支持，因為四周平均值持續改善。

與此同時，天然氣期貨出現 2023 年第一季以降的最大單季跌幅。