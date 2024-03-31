鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至82.28元，預估目標價為4900元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由81.37元上修至82.28元，其中最高估值96.87元，最低估值59.97元，預估目標價為4900元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96.87(96.87)
|127.93
|215.06
|331.91
|最低值
|59.97(59.97)
|90
|120.78
|331.91
|平均值
|79.93(79.75)
|111.66
|167.92
|331.91
|中位數
|82.28(81.37)
|111.15
|167.92
|331.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53,918,000
|81,468,000
|101,236,000
|146,881,000
|最低值
|41,736,000
|48,015,510
|64,292,450
|146,881,000
|平均值
|47,215,380
|61,402,320
|82,764,230
|146,881,000
|中位數
|47,760,570
|60,116,500
|82,764,230
|146,881,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇