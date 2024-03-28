〈焦點股〉股王爭鋒 信驊開低走高再次尬過世芯 - KY

股王信驊 ( 5274-TW ) 今 (28) 日早盤開低下挫近 3%，一度遭世芯 - KY( 3661-TW ) 反超，但五分鐘內急拉翻紅，盤中一路向上，漲幅最高達 4.67%，除了再度超車世芯 - KY 續居股王寶座，也創近兩年來新高。

此外，信驊也大啖 AI 伺服器商機，看好公司長期在伺服器主板的產值會大幅提升，預期未來除了 BMC 外，還有 Mini BMC、PFR、I/O expander 等自家公司產品，每個主板的營收貢獻可以達 3 倍的水準。