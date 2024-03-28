〈焦點股〉股王爭鋒 信驊開低走高再次尬過世芯 - KY
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-28 12:01
股王信驊 (5274-TW) 今 (28) 日早盤開低下挫近 3%，一度遭世芯 - KY(3661-TW) 反超，但五分鐘內急拉翻紅，盤中一路向上，漲幅最高達 4.67%，除了再度超車世芯 - KY 續居股王寶座，也創近兩年來新高。
信驊近期感受到通用型伺服器需求回溫，看好第一季營收可望優於預期，且第二季受惠雲端業者訂單續強，營收可望呈現逐季向上，法人估，信驊第二季營收季增 6-14%。
此外，信驊也大啖 AI 伺服器商機，看好公司長期在伺服器主板的產值會大幅提升，預期未來除了 BMC 外，還有 Mini BMC、PFR、I/O expander 等自家公司產品，每個主板的營收貢獻可以達 3 倍的水準。
信驊也積極布局新品，預期今年將投入下一代 BMC 產品 AST2700/1700 研發，預期將採用台積電 (2330-TW)12 奈米製程，目前正送交客戶測試與驗證，預期明年就會量產，挹注明年營運。
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