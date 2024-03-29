華為去年營收重回人民幣7,000億 釋出三大信號！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-29 22:41

中國科技巨頭華為周五（29 日）公布去年財報，和過往相比，這次華為極為低調，僅在官網發布財報，未召開記者會，但具體財報數據顯示，華為的經營狀況正在改善。

營收開始觸底反彈

據《第一財經》報導，華為去年全年營收達到人民幣（下同）7,042 億元，而 2022 年和 2021 年分別為 6,423 億元和 6,368 億元，顯示銷售開始觸底反彈。去年淨利潤更暴增 144.4%。

華為輪值董事長胡厚崑表示：「2023 年集團整體經營情況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。正是客戶、夥伴和社會各界的信任與支持，幫助了華為生存與發展。」

手機業務強勢回歸

值得注意的是，在去年的年報發布中，華為提到手機業務是這幾年影響最大的業務。終端業務（消費者電子業務）營收佔總營收的比重，從三年前的 50% 以上降至前年的 38.2%。

此次終端業務的營收重新增長，顯示手機等業務正在回升。華為周五公布的數據顯示，去年終端業務銷售收入為 2,515 億元，成長 17.3%。

終端業務銷售收入迅速增加的背後，是華為 Mate 60 系列的強勢回歸。Counterpoint 的數據顯示，2023 年第 4 季，蘋果 (AAPL-US) 在中國市場的銷量年降 9%，華為激增 71.1%。

Counterpoint 認為，搭載華為自主研發麒麟 9000S 晶片的 Mate 60 系列，是華為成功的關鍵驅動因素。

汽車業務增幅最大

去年華為五大業務的銷售收入都有不同程度的增長，其中汽車業務的增幅最大，年增 128.1% 至 47 億元。

去年是華為智慧汽車解決方案業務迅速發展的一年，自華為推出問界新 M7 之後，華為系汽車迎來了高光時刻。

問界的銷量火熱，一度讓華為常務董事余承東去工廠催進度。去年 10 月 13 日，余承東現身賽力斯智慧工廠監督車輛生產速度與品質，他在工廠直播時表示：「我們正在加班加點，幾個班次連續開工生產，讓大家儘快把新車開回家！」