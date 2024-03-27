國台辦：歡迎馬英九率團來訪 祝此行順利

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 15:00

前總統馬英九預定 4 月上旬再度訪中，中國國台辦發言人陳斌華周三（27 日）表示，我方會妥善做好馬英九來訪的活動安排，歡迎馬英九率團來訪，願意提供必要協助，也預祝馬英九此行一切順利。

馬英九將率台灣青年於 4 月 1 日至 11 日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動。

這是馬英九繼 2023 年 3 月 27 日到 4 月 7 日赴中祭祖後，再次應邀到大陸訪問。去年馬英九參訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。

跟去年馬英九登陸行程相比，今年的行程多了北京，在新任總統賴清德於 5 月 20 日上任前，馬英九登陸的政治意涵，更勝去年。馬英九是 1949 年兩岸分治以來首位踏上中國土地的中華民國卸任總統。

此外，海基會董事長李大維日前說，台方想要恢復兩岸對話，但對岸一直以「一中原則、九二共識」回應，顯然沒這個意願，期望對岸捐棄成見，讓兩岸得以交流、對話。

陳斌華對此表示，體現「一個中國」原則的「九二共識」，清晰界定了兩岸關係的性質，是兩岸對話協商的政治基礎。如果台方真想恢復兩岸對話，就應回到「九二共識」政治基礎上來。否則，空談兩岸對話，才是真正沒有誠意。

我政府近日宣布，4 月將在金門本島、烈嶼等地進行實彈射擊，並表示這是例行性常態訓練射擊，沒有針對性。