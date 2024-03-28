〈台幣〉股匯齊挫摜破32元大關 續探4個半月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 10:06

美國強勁的經濟數據，使得投資人調降了對聯準會 (Fed) 降息的預期，主要亞洲貨幣全面倒地，今 (28) 日持續走軟，新台幣兌美元匯率再次摜破 32 元整數關卡，最低來到 32.039 元，創 4 個半月新低，呈現股匯齊挫走勢。

新台幣兌美元貶勢止不住，今天以 31.98 元開盤後，一度貶值 4.1 分，早盤最低來到 32.039 元，為去年 11 月中旬以來的最低點。儘管適逢季底作帳旺季，但外資偏向匯出，新台幣也未因中央銀行意外升息半碼而走強。

新台幣匯率截至 3 月 27 日，今年 3 月以來累計已狂貶 4.21 角，貶幅超過 1.4%，累計第一季貶值多達 1.263 元，明 (29) 日將同步收季線、月線、周線。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤約貶值 0.12%，在亞幣中跌勢偏重，泰銖、馬來西亞令吉也有 0.1-0.2% 的貶幅，日元亦貶值 0.1%，韓元則小貶 0.02%，新加坡幣與人民幣在平盤附近拉鋸。