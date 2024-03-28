行院通過進口稅則修正 馬紹爾3043項農工業產品免關稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 17:53

行政院會今 (28) 日上午決議通過「海關進口稅則」部分稅則修正草案，主要內容為履行台灣與馬紹爾經濟合作協定的我方減讓承諾，原產自馬紹爾之農業及工業產品計稅則 3,043 項關稅稅率修正為免稅。

財政部表示，台馬（馬紹爾）經濟合作協定我方關稅減讓承諾、符合 WTO 規範及配合組織改造，擬具海關進口稅則部分稅則修正草案陳報行政院，於今日會議決議通過，草案修正重點如下：

一、關稅減讓承諾部分：原產自馬紹爾之農業及工業產品計稅則 3,043 項，第 2 欄關稅稅率修正至免稅。

二、依據 WTO 秘書處對我國貿易政策檢討報告及國際商品統一分類制度 (HS)2017 年版關稅減讓彙總表之檢核報告，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等 7 項貨品稅則，現行稅率仍超過入會承諾稅率，爰該等貨品第 1 欄關稅稅率修正至約束稅率。

三、因應組織改造之機關名稱變更，修正增註 18 項；另稅則第 87 章增註二十施行期限屆滿，無繼續必要，予以刪除。