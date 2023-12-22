臺慶科看好明年TLVR、DDR 5電感需求可期 營運動能足

電感廠臺慶科 (3357-TW) 布局 AI 伺服器報捷，TLVR 電感除了打進美系大廠外，明年將進一步新增多家 AI 伺服器客戶，加上 DDR 5 以及網通等電感新品放量，不只將助明年業績向上，毛利率也可望升溫。

臺慶科表示，目前 TLVR（Trans Inductor Voltage Regulator）常見規格開發都已經完成，並由美系品牌客戶直接認證交貨，至於國內 AI 伺服器業者則預計明年第二季開始放量，也持續送樣給品牌及代工廠。

DDR 5 電感方面，同樣取得多間記憶體客戶認證，臺慶科表示，伺服器每組 DDR 5 將使用 4 顆電感，家用端的 PC/NB 每組則有 3 顆，隨著明年 DDR 5 滲透率提升，公司也看好相關業績表現。

至於網通今年因為面臨中國對手削價競爭，臺慶科除了調整接單策略外，也開發整合式模組、新型態網路變壓器等新產品，目前也獲客戶採用，由於技術門檻較高，價格也較佳，也能挹注營運表現。

臺慶科認為，明年電腦、伺服器等相關應用會有顯著成長，將是營運向上主要動能，網通也可望回溫，車用則估持穩，以今年營收比重來看，電腦相關 28%、車用 27%、通訊電子 24%、消費電子 14%、其他 7%。