〈電價調漲〉電價漲恐影響競爭力 童子賢：電價仍相對便宜 全民稅收補貼非長久計

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 18:21

電價 4 月調漲拍板定案，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日出席論壇，被問及電價調漲是否影響產業競爭力，童子賢回應：「我沒有完全同意」。童子賢認為，雖然電價調漲勢必加重負擔，但相較於其他國家仍相對便宜，利用全民稅收補貼並非長久之計。

童子賢說明，外界總有錯覺台灣電價漲幅大，其實是因為台灣電價相對便宜。童子賢舉例，同樣以不產石油及天然氣的日本與韓國進行比較，台灣電價僅有韓國的 70%、日本的 50 至 60%。因此童子賢認為，電價調漲勢在必行。

童子賢進一步指出，無論內銷、出口，都是工商界的重要成本之一，但國家卻用全民貼錢的方式，變相壓低企業成本，藉此提供工商界的競爭力，且長期利用稅收補貼並非長久之計。因此童子賢說，既然是用電大戶，大家還是得共體時艱，接受政府減少補貼。