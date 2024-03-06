訂單強強滾 泰金-KY 2月營收續創新高年增1.08倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 19:25

泰金 - KY(6629-TW)2023 下半年起營運逐步恢復正常，客戶新訂單也增加，繼元月營收以 1.48 億元創新高後，今 (6) 日公布 2 月營收以 1 .52 億元續創新高，月增 2.66%，年增 1.08 倍，泰金 - KY 前 2 月營收 3 億元，年增 88.3%。

泰金 - KY 今年首季的訂單能見度高，預估將再超越去年第四季的表現。泰金 - KY 除了今年第一季的訂單能見度高之外，目前的接單已經到 4 月及 5 月。

泰金 - KY 在 2023 年全年營收 11.92 億元，年減 11.81%，同時，法人估算泰金 - KY 2024 年營收將有 20% 的成長幅度。

全球家飾鑄件廠泰金 - KY 在 2023 年前三季營收 8.51 億元，毛利率 24.04%，年增 2.19 個百分點，稅後純益 1.37 億元，每股純益 3.83 元。預佑全年每股純益達 5 元。