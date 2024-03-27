內部人籌碼如何觀察？董監持股比例增減的意義

鉅亨研報 2024-03-27 11:38

當熊市來臨時，一味的摸底加碼只會加大部位風險，面對熊市來臨有人可能將將部位減碼或清空，留著銀彈等待下一波行情或是做空來應對不斷下跌的行情或是保留原始部位，等待空方力道減緩在做處理。

不論是哪種作法，都需要掌握大盤行情，透過多種跡象了解底部大概在哪裡，這裡提供幾個想法讓大家參考：

1. 前低價格不再跌破，通常前低區間會設定 20 日

2. 量能漸縮且波動幅度變小

3. 融資維持率下降至 130% 附近，籌碼相對穩定

4. 法人，內部人等籌碼開始加碼布局

在第四點提到的內部人籌碼該如何觀察? 可以使用董監事持股比例，所謂的董，監事就是內部人其中一項，透過董監持股的增減來判斷內部人對公司未來是否有信心。

公司須於每個月的 15 日之前上傳董監持股的資料，所以投資朋友只需要在月初的時候稍微留意一下，通常董監持股比例變化不會太大，但若有大幅度的變化，就可以列入觀察。統計上市櫃平均董監的持股比例為 24%，而眾數部分則落在 19% 這個附近，理論上股本越小，通常持股比例會越高。