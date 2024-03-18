【籌碼週報】00939、00940高股息ETF進場，投信增持哪些產業？一文掌握上週法人買7檔個股
鉅亨研報 2024-03-27 11:34
一、投信近一週買超較多的股票 (2024.3.18-3.22)
上週投信重點買超檔數超過 20 檔，其中多數都是高股息 ETF 標的，將此標的提除後，留下 7 檔，其中 6 檔為電子股、1 檔傳產。
雙鴻為連續兩週投信買超之標的，主要仍是受惠 AI 新平台對於散熱規格持續拉高，佔整體總產值達 6%，故其所面臨的市場成長性仍將大。而高力因具備散熱 CDU 之供應能力，同樣被投信買超。
正基為網通股，主要期待未來在中國網通模組訂單的取得。
良維為連接器廠商，主要市場關注的重點在於充電樁相關的商機，但 1H24 目前充電樁建置需求仍疲軟，後續要觀察相關營收動能。
帝寶為 OEM 車燈製造商，取得歐系車廠訂單，在整體相對疲弱的 ODM 汽車零組件中，脫穎而出。
光洋科為靶材供應商，主要應用為半導體與硬碟，隨著兩大應用需求回升，營收動能轉強。高技為網通與車用應用之 PCB 廠商，市場期待打入 AI server 供應鏈，股價走強。
上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，3/19 挑出光洋科 (1785-TW)，兩日價差即 5.9%。3/11 挑出正基 (6546-TW)，累積價差 2.3%。光洋科則是近兩日才出現之標的，可持續留意。近期由於投信的買賣超多數被高股息所掩蓋，故挑選的難度更加困難，從法人籌碼跟著走中，可以每日得到當日挑選資訊，較週的角度更加提早且敏銳。
可參考【法人籌碼跟著走】專欄。以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
二、最新價差一次看
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