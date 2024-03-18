【籌碼週報】00939、00940高股息ETF進場，投信增持哪些產業？一文掌握上週法人買7檔個股

鉅亨研報 2024-03-27 11:34

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.3.18-3.22)

上週投信重點買超檔數超過 20 檔，其中多數都是高股息 ETF 標的，將此標的提除後，留下 7 檔，其中 6 檔為電子股、1 檔傳產。

雙鴻為連續兩週投信買超之標的，主要仍是受惠 AI 新平台對於散熱規格持續拉高，佔整體總產值達 6%，故其所面臨的市場成長性仍將大。而高力因具備散熱 CDU 之供應能力，同樣被投信買超。

正基為網通股，主要期待未來在中國網通模組訂單的取得。

良維為連接器廠商，主要市場關注的重點在於充電樁相關的商機，但 1H24 目前充電樁建置需求仍疲軟，後續要觀察相關營收動能。

帝寶為 OEM 車燈製造商，取得歐系車廠訂單，在整體相對疲弱的 ODM 汽車零組件中，脫穎而出。

光洋科為靶材供應商，主要應用為半導體與硬碟，隨著兩大應用需求回升，營收動能轉強。高技為網通與車用應用之 PCB 廠商，市場期待打入 AI server 供應鏈，股價走強。

二、最新價差一次看

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