湊不到錢！川普徹夜暴怒痛罵 接下來他會面臨什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 15:00

美國前總統川普的律師告訴法官，他的當事人可能找不到保險公司提供 4.54 億美元的擔保，有關川普可能被強制扣押財產的敘事，一下子勾起了全球吃瓜群眾的好奇心。

川普因民事詐欺案被紐約法官重罰 4.64 億美元的損害賠償和利息，若他想上訴，必須先支付 4.54 億美元的保證金，但川普的律師在周一（18 日）表示，大約接洽了 30 家擔保公司，但他都碰壁，沒有一家公司願意幫助川普繳納上訴保證金。

據《財聯社》報導，毫不意外，面對這樣的狀況，川普在自己開的社交媒體平台 Truth Social 上徹夜開罵，從周一晚上到周二早上發了十多條帖子，痛罵本案法官 Arthur Engoron 和紐約州檢察長 Letitia James。

川普在帖子中提到：「我將被迫抵押或出售重要資產，可能還得以低價甩賣，即便我在上訴中獲勝，它們也將不復存在。這有意義嗎？這是獵巫、干涉選舉！」

他還將這件案子的影響上綱到「影響紐約州經濟」的高度，直言紐約的企業看到這個案子，怕是會被嚇到逃走。

有關這個案子 我們知道些什麼？

這個案子是紐約州檢方控訴川普集團誇大資產價值，隨後法院認定其行為構成欺詐。在今年 1 月的判決中，Engoron 對其處以 3.55 億美元的罰金，算上利息總額達到 4.54 億美元。

雖然 James 可以立即採取行動，沒收川普的財產，但她給予川普 30 天寬限期籌措資金，截止日是 3 月 25 日。

接下來會發生什麼？

首先，檢察官給的時間還沒到，所以川普依然有時間迅速出售資產，或者尋求富有支持者的幫助。

作為川普手上的最後一張牌，他也可以讓涉及本案的公司——川普集團聲請破產，這將自動暫停針對該實體的判決。當然，以川普的人設角度來看，從「億萬富翁」到「破產者」的轉變，一向驕傲的川普，恐怕無法接受。

所以如果上述選項都沒有發生，而且川普無法湊齊這筆錢，那麼到 3 月 25 日後，Letitia 就能查扣川普的財產。

順便一提，盡管川普正在動用政治行動委員會的資金支付律師和證人的費用，但很顯然該組織付不起 4.54 億美元的資金。