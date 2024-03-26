【量大強漲股整理】轉機股發威，電力股創高的回檔，仍有【戲】可期嗎?

鉅亨研報 2024-03-26 17:28

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 54.25 億元；自營商縮手提款 60.94 億元；投信買超 57.02 億元；三大法人合計賣超 58.17 億元，其中投信已經連續 18 天買超，總計 1092.99 億元。

美股昨日收黑，道瓊下跌 162 點，那指下跌 0.27%，費半下跌 0.34%，歐盟對

(GOOG -US)Alphabet、(AAPL-US)蘋果和 ( META -US) Meta 展開違規調查後，大型股表現疲弱，台股方面，早盤在(2330-TW) 台積電等權值股衝高下，指數再創 20397.07 點歷史新高；不過盤中 AI、重電、散熱等族群走弱，指數由紅翻黑上下震盪加劇達 419 點，回測 2 萬點整數關卡支撐，多空交戰，終場下跌 65 點，以 20126 點作收，成交量 4827 億元，雖然今日收量增黑 K 棒，但目前五日線有守，加上投信的買盤進場下，已出現連 18 買，買超逾 1092 億元之多，有一定的支撐力道，加上元大台灣價值高息 ETF（00940）將於 4 月 1 日掛牌，預料 3/29 前，建倉資金動能將延續下去，時序進入三月底投信季底作帳，選股可聚焦在 520 政策概念股及高殖利率股列為口袋名單，本周經濟數據關注焦點為周五公布的 2 月個人消費支出（PCE）物價。

台灣重電廠龍頭 (1503-TW) 士電，開高走高，大漲 + 7%，從過去的傳統設備提供商，轉型為綠電統包工程商，2023 年成功切進 美國電動車充電樁市場 ，取得快充充電樁大訂單，2023-2025 三年時間需要出貨 9 千支充電樁。變壓器訂單也持續成長，士電正積極擴廠因應，2024Q4 預計新廠完工，2025Q1 預計開始投產 ，整體產能可增加 25% ，激勵股價改寫新高。

轉機股 (3228-TW) 金麗科，大漲 + 6%，再創波段新高，來到 561 元大關，佳螢 131 公開在經濟日報預告後，就一路大漲至 561 元，登上數次經濟日報頭版

整整狂飆 + 328%。我們先前一在強調轉機股，一但具有轉機性，股價將會大漲一波，2023 年每股虧損 1.73 元公佈自結前 2 月淨利 573 萬元，每股獲利 0.08 元、較去年同期轉盈，新開發之 64 位元 4 核心 X86 架構 CPU 已導入客戶端並獲得設計收入，可望符合中國晶片在地生產的自主要求，為中國傳出限制政府單位電腦不得採用 INTEL 及 AMD 處理器下的受益者，激勵股價改寫新高，佳螢早就領先預告在前面。

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轉機股 (3228-TW) 金麗科發威

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師