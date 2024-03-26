比特幣重回7萬美元之際 市場似乎沒人想賣

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-03-26 15:42

比特幣價格周一 (25 日) 晚重回 7 萬美元上方，儘管如此，比特幣區塊鏈上的實際經濟活動卻在緩慢前行，分析師認為，這反映目前的情況是—「沒有人願意賣」。

Blockware Solutions 的分析師強調了一個重要趨勢：以美元計價的平均鏈上轉帳量，仍明顯低於 2021 年多頭市場期間的峰值，這種現象凸顯了投資者強烈的持有情緒，他們似乎不願意出售所持有比特幣，預計價格將進一步上漲。

Glassnode 追蹤鏈上 BTC 傳輸總額的美元價值，其數據顯示，7 天和 14 天的平均傳輸量目前均低於 20 萬美元，這與 2021 年牛市期間觀察到的 100 萬美元 (或更高) 交易量相較顯著減少。

SEC 批准比特幣現貨 ETF，是今年以來比特幣強漲的重要因素，反映在市場交易，現貨交易量一直集中在 ETF，這也解釋了鏈上交易量較低的原因。

比特幣的價格成就與其鏈上活動之間的差異，被解釋為供應方流動性不足的跡象，表明經歷了 2022 年熊市的投資者，現在正在持有其資產，預計比特幣將繼續上漲。此外，最近一次活躍的比特幣供應比例的增加是在三到五年前，這支持了市場內強烈持有情緒的觀點。

包括 Blockware Solutions 在內的分析師預計，未來幾個月比特幣的價格可能會上漲至六位數，最高高峰將遠高於 15 萬美元。