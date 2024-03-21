聯準會發表鴿派聲明 比特幣快速反彈 一度衝上6.8萬美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 13:48

加密貨幣在台北時間周四 (21 日) 清晨大幅反彈，比特幣觸及 6.8 萬美元後漲幅縮減。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 當日發表鴿派言論，表示儘管通膨數據高於預期，但央行仍維持今年 3 次降息的前景。

比特幣前幾日接連下挫，至 60793.60 美元的低點，但周四快速反彈。據 investing.com 數據，截至台北時間下午 13:39，比特幣報 66552.9 美元，24 小時漲 8.21%，以太幣 24 小時漲 11.6%，至 3468 美元。

狗狗幣 (DOGE)、萊特幣 (LTC) 和比特幣現金 (BCH) 在主要加密貨幣中領漲，幾周前，在美國監管機構網站上發布的 Coinbase 計畫，將提供這些貨幣的期貨合約，終於被市場以利多反應。 在過去 24 小時內，廣泛市場的 CoinDesk 20 指數 (CD20) 上漲了近 3%。

過去一周，數位資產價格經歷了大幅調整，比特幣遭遇了自 2022 年 11 月 FTX 崩盤以來的最大單日跌幅，分析師認為，原因之一是市場參與者在聯準會決策之前轉向風險規避，擔心上個月更為棘手的通膨報告可能會影響市場，阻止聯準會的降息計畫。

不過，根據 FOMC 會議結論，政策制定者維持利率和降息計劃穩定，消除了打壓資產價格的鷹派局面的風險。