全球股市開派對 美股仍是領頭羊

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 08:40

AI 浪潮及升息尾聲的利多助長之下，全球股市今年開啟大牛行情，不少股市相繼創新高，其中，就經濟層面與企業表現而言，美股仍是首選，後市發展可期！

利多消息齊發 股市大豐收

受到全球通膨降溫、美元指數下滑、原油價格下跌、聯準會降息預期升溫，以及 AI 前景暢旺等利多消息激勵，2023 年全球股市表現迎來豐收的一年，為投資人帶來可觀的報酬，主要股市均給出了兩位數的報酬率。

其中，在 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉等七大巨頭領漲下，納斯達克 100 指數迎來網路榮景以來表現最好的一年，2023 年底創下歷史新高，全年漲幅超過 50%，表現搶眼。美股最具代表性指標的標普 500 指數，上漲幅度亦高達 25%，同樣也改寫歷史新紀錄。

歐股方面，德國 DAX 指數、法國 CAC 40 指數漲幅分別超過 20% 及 16%；亞股則以日股表現最優，日經 225 指數漲逾 28%，台股也有超過 26% 的漲幅。

未料今年股市更加氣勢如虹，標普 500、納指 100、德國 DAX、法國 CAC 40、日經 225、台股等多個股市指數又再度刷新歷史紀錄，寫下驚奇的一頁。其中，日股創下 34 年來新高，與美股表現不遑多讓。

美股依然是全球第一名

不過，從經濟層面與企業表現來看，美股依然是全球股市最強者！一是美國經濟韌性優於日本：受到高通膨所苦，日本家庭與企業紛紛削減支出，讓日本經濟陷入技術性衰退，已經連兩季經濟呈現萎縮現象。反觀美國，民間消費力道強勁是經濟主要成長動力，今年消費力雖趨緩，但通膨壓力減低、房地產和股票等資產升值等利多因素，提振消費者信心，因此，美國今年經濟成長不悲觀。美國經濟諮商會 (The Conference Board) 報告指出，根據領先經濟指標綜合指數 (LEI) 和同時經濟指標綜合指數(CEI)，研判美國經濟今年不會出現衰退。

二是美國企業仍引領全球：日股中，雖然不乏表現優異的企業，例如東京電子、迅銷 (Uniqlo 母公司)，軟銀、Sony、Canon、日產、本田汽車等等，不過相較於美國仍未及。美國眾多企業為全球領頭羊，資通訊應用、生醫製藥、新能源、航太等領域引領全球創新，例如納指 100 指數中的七大巨頭，是此波 AI 賽道的領導者，股價漲幅驚人，單是這七檔股票就貢獻近一半的漲幅，也帶動全球科技股向前衝。

運用期權交易 兼顧獲利及避險

2023 年是美國股市表現優異的一年，2024 年在聯準會降息預期升溫及 AI 科技應用大爆發的激勵之下，對於今年美國經濟和股市而言，是個好兆頭。投資人不妨藉由多空靈活操作的美股指數選擇權，一方面參與美股投資契機，另一方面亦可規避風險。

目前芝商所的美股指數選擇權，以標普 500 指數和納指 100 指數的選擇權最受到投資人歡迎，交易量持續攀升，迷你標普 500 指數選擇權 2023 年的日均交易量，高達 130 萬份合約 (與 2022 年相比增長 16%)，創下新高紀錄；迷你納指 100 指數選擇權 2023 年的日均交易量達 65,000 份合約 (與 2022 年相比增加 39%)，也是改寫歷史紀錄。

分析其廣受市場青睞的原因有三，首先是全天候流動性：交易時間接近 24 小時，在市場波動時立即行動，美國交易時間和亞太地區交易時間的流動性同樣充裕。

二是資本效率高：交易股指選擇權及標的期貨合約，可透過保證金抵銷來提提高資本效率。

三是不同到期日和合約規模，增添交易靈活度：有每週合約、每月合約和季度合約的不同到期日合約，又有迷你及微型合約兩種合約規模，讓交易更靈活，可以執行更多交易策略。目前標普 500 指數和納指 100 指數都有提供週一、二、三、四和五到期的每週合約。每週合約屬短期合約，可為投資人提供更高的精確性及靈活性，以擴展交易策略。

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