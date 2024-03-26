川普媒體公司周二上市交易 概念股DWAC飆漲35%

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 10:41

上訴法院稍早決議大幅減少美國前總統川普在金融詐欺案必須繳納的保證金，此外，川普為新社群平台 Truth Social 成立的媒體公司 Trump Media & Technology Group(TMTG)，周二 (26 日) 起將正式於那斯達克交易所上市交易，種種消息激勵特殊目的收購公司 (SPAC)Digital World Acquisition(DWAC) 周一 (25 日) 飆漲 35%。

紐約上訴法院周一將川普必須繳納的保證金，從原本的 4.54 億美元大幅調降至 1.75 億美元，同時將繳納期限再延長 10 天。上述決議是在 DWAC 和 Trump Media 合併案獲得批准後所做出的。

CNBC 指出，DWAC 之所以飆漲，主要可能和川普需要繳納的保證金金額大幅減少有關。投資人原本擔心，若川普被迫繳納超過 4 億美元的保證金，他可能會以出售股權的方式來籌措現金。

隨著繳納金額減少至 1.75 億美元，川普藉由售股或向董事會施壓要求更動合併鎖定條款的可能性均大幅下滑。

DWAC 股東上周五表決批准這家特殊目的收購公司和 TMTG 的合併交易。合併後的公司股票將從本周二起公開交易，股票代號為「DJT」。

合併案獲股東批准後，DWAC 上周五跌近 14%，然後在周一彈升 35%。該股今年迄今已飆漲 160%，但自 1 月 23 日觸及 52 周高點以來，DWAC 已跌約 15%。

新股的首次亮相可望為川普帶來財務提振，預估川普將持有新公司 8000 萬股的股票，價值約 30 億美元。