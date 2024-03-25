春節買氣熱 前2月零售及餐飲營業額 創歷年同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 20:37

景氣春燕持續飛來，經濟部今 (25) 日公布 113 年 2 月批發、零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，累計 1 至 2 月的零售業及餐飲業營業額 7,693 億元，為歷年同期新高，年增 4.3%。預估 3 月在 AI 等新興應用續強下，消費動能穩定增長下，批發業的營業額將轉正成長。

針對電價調漲是否會造成物價上揚或通膨，黃偉傑表示，電價調漲可能會間接造成零售或餐飲業的售價調漲，但此需要時間觀察，當物價上漲可能會影響民眾外食意願，偏好回家自己下廚，如果一來餐飲業的營業額下降，但超市、量販店等零售業的營業額反而上升，但餐飲業的成本及售價較高，對 GDP 成長是有益的。是以，電價上漲應會多少影響 GDP。

2 月批發業營業額為 8,252 億元，年減 4.2%，主因農曆春節落點差異，工作天數較上年同月減少所致。累計 1 至 2 月營業額 1 兆 9,383 億元，年增 9.1%，主因新興應用商機持續推展、產業庫存壓力減緩，致機械器具批發業、建材批發業分別年增 20.3% 及 3.2%；食品、飲料及菸草批發業因下游通路商及餐廳提高備貨數量，年增 4.7%；汽機車批發業受惠新車銷售持續活絡，年增 4.7%。

2 月零售業營業額為 3,599 億元，年增 9.3%，主因受惠春節假期，購物及旅遊人潮湧現，致多數業別呈現正成長，其中以百貨公司、布疋及服飾品零售業、量販店、便利商店及其他綜合商品零售業分別年增 27.4%、24.2%、25.8%、12.9%、30.6% 貢獻較為顯著；惟汽機車零售業因工作天數較上年同月減少，年減 16.2% 最多。

累計 1 至 2 月營業額 7,693 億元，為歷年同期新高，年增 4.3%，其中汽機車零售業受惠農曆年前業者加大促銷力道，交車量提升，年增 9.7%；另受惠年貨採購，加上連假出遊人潮，挹注便利商店、其他綜合商品零售業、食品飲料及菸草零售業、家用器具及用品零售業及百貨公司分別年增 7.0%、16.7%、4.1%、5.6% 及 1.3%；布疋及服飾品零售業則因出國人潮較多，精品買氣略減，加以上年同期基期較高，致年減 3.9%。