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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至9.25元，預估目標價為223元

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 16:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.98元上修至9.25元，其中最高估值13.5元，最低估值5.25元，預估目標價為223元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 13.5(12.45) 21.3 12.58
最低值 5.25(5.25) 8.74 12.58
平均值 9.14(8.84) 14.91 12.58
中位數 9.25(8.98) 16.02 12.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 134,096,000 158,253,770 158,158,230
最低值 113,492,900 129,896,000 158,158,230
平均值 119,327,560 147,869,720 158,158,230
中位數 117,184,950 150,352,930 158,158,230

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 7.88 20.08 8.98 3.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		 104,036,151 140,489,172 104,562,747 87,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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