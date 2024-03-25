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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為400元

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 12:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.42元，其中最高估值9.48元，最低估值4.27元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 9.48(9.48) 16.01 18.29
最低值 4.27(4.27) 6.95 15.61
平均值 6.57(6.72) 12.57 16.95
中位數 6.42(6.47) 12.28 16.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 21,819,240 27,373,000 30,946,950
最低值 17,875,000 21,005,000 29,979,000
平均值 19,370,960 24,676,040 30,462,970
中位數 19,312,250 24,609,000 30,462,970

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.96 15.95 61.51 35.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		 15,427,335 23,511,086 21,506,066 13,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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