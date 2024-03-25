馬英九4/1率團訪中 國台辦：歡迎來訪

中國國務院台辦發言人陳斌華周一（25 日）表示，前總統馬英九將率台灣青年於 4 月 1 日至 11 日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動，我方歡迎馬英九率團來訪。

這是馬英九繼 2023 年 3 月 27 日到 4 月 7 日赴中祭祖後，再次應邀到大陸訪問。去年馬英九參訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。

跟去年馬英九登陸行程相比，今年的行程多了北京，在新任總統賴清德於 5 月 20 日上任前，馬英九登陸的政治意涵，更勝去年。馬英九是 1949 年兩岸分治以來首位踏上中國土地的中華民國卸任總統。

