馬英九4/1率團訪中 國台辦：歡迎來訪
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 11:04
中國國務院台辦發言人陳斌華周一（25 日）表示，前總統馬英九將率台灣青年於 4 月 1 日至 11 日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動，我方歡迎馬英九率團來訪。
據《財聯社》報導，陳斌華說，希望兩岸同胞共同傳承慎終追遠、飲水思源的中華優秀傳統文化，促進兩岸青年等領域交流合作，增進相互了解，心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興。
馬英九基金會周一上午臨時召開記者會，宣布馬英九應中方邀請，將率領「大九學堂」青年學子訪中，此行重頭戲是他出席祭黃帝陵大典。
這是馬英九繼 2023 年 3 月 27 日到 4 月 7 日赴中祭祖後，再次應邀到大陸訪問。去年馬英九參訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。
跟去年馬英九登陸行程相比，今年的行程多了北京，在新任總統賴清德於 5 月 20 日上任前，馬英九登陸的政治意涵，更勝去年。馬英九是 1949 年兩岸分治以來首位踏上中國土地的中華民國卸任總統。
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