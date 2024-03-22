央行意外升息半碼，升息後對市場產生哪些影響？

鉅亨研報 2024-03-22 17:30

台灣央行會議，3/21 竟然意外地升息半碼，看這次決議有哪些：

(1) 上調三大政策利率半碼 (重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率。

此次依序上調半碼 (+0.125%) 至 2%、2.375% 及 4.25%。)

(2) 維持現行選擇性信用管制措施

(3) 上修全年的通膨率至 2.16%、核心通膨率至 2.03%，以及經濟成長率至 3.22%

(4) 重申 M2 成長參考區間並無偏離 2.5% - 6.5% 區間

依據會後理事會楊金龍主席的談話，本次的升息考量，雖然通膨率逐季回落且低於去年，然而擔心四月份電價調整所形成的通膨預期，透過適時調整貨幣政策來維持物價與金融的穩定。

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電價的調漲，可能會直接帶給家庭生活成本外，同時產業用電的調漲也會間接造成生產成本移轉至民間消費。央行模擬兩者分別調漲 10% 時，合併直接效果預計對 CPI 年增率提升 0.27%。事實上，3/19 央行主席參加立法院接受備詢時，便表示會對電價調漲可能衝擊物價的討論可見端倪，再加上未來預計課徵碳費，都可能對物價產生一定影響。

同時，維持現行的選擇性信用管制來控管銀行對不動產的授信風險，控制銀行購置住宅貸款與建築貸款逾放比，避免資金過度挹注在不動產市場。升息首當其衝的將影響到市場利率，對於貸款族會有一定影響，包含借貸成本的調升，增加後續還款壓力。其中對於房貸族的影響可能較大，雖然僅有半碼，但對放大槓桿、投機客產生較重的負擔，進而可能影響房市供需。