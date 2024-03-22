盤後速報 - 臺慶科(3357)下週(3月29日)除息4.5元，預估參考價114.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
臺慶科(3357-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(3月22日)收盤價118.50元計算，預估參考價為114.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
臺慶科(3357-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。近5日股價上漲3.52%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|118.50
|4.5
|3.8%
|0.0
|2023/06/20
|103.5
|6.0
|5.8%
|0.0
|2022/07/07
|85.8
|7.0
|8.16%
|0.0
|2021/07/01
|153.0
|4.1
|2.68%
|0.0
|2020/07/14
|30.6
|2.7
|8.82%
|0.0
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