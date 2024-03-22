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鉅亨速報

盤後速報 - 臺慶科(3357)下週(3月29日)除息4.5元，預估參考價114.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

臺慶科(3357-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(3月22日)收盤價118.50元計算，預估參考價為114.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

臺慶科(3357-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。近5日股價上漲3.52%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 118.50 4.5 3.8% 0.0
2023/06/20 103.5 6.0 5.8% 0.0
2022/07/07 85.8 7.0 8.16% 0.0
2021/07/01 153.0 4.1 2.68% 0.0
2020/07/14 30.6 2.7 8.82% 0.0

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