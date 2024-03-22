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鉅亨速報

盤後速報 - 廣運(6125)下週(3月29日)除息1.7元，預估參考價78.7元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

廣運(6125-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(3月22日)收盤價80.40元計算，預估參考價為78.7元，息值合計為1.7元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣運(6125-TW)所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 80.40 1.7 2.11% 0.0
2023/07/06 81.3 1.62 1.99% 0.0
2022/07/12 28.1 1.6131 5.74% 0.0
2021/09/13 26.9 1.5 5.58% 0.0
2020/07/10 18.65 2.0 10.72% 0.0

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