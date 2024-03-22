盤後速報 - 廣運(6125)下週(3月29日)除息1.7元，預估參考價78.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
廣運(6125-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
以今日(3月22日)收盤價80.40元計算，預估參考價為78.7元，息值合計為1.7元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣運(6125-TW)所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|80.40
|1.7
|2.11%
|0.0
|2023/07/06
|81.3
|1.62
|1.99%
|0.0
|2022/07/12
|28.1
|1.6131
|5.74%
|0.0
|2021/09/13
|26.9
|1.5
|5.58%
|0.0
|2020/07/10
|18.65
|2.0
|10.72%
|0.0
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