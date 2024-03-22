央行週多空訊息一次湧現，資金行情實則收緊!?

永誠資產管理處 2024-03-22 17:08

本週的重要大事就是國際央行週，原先的擔憂在 BOJ、FOMC 後，若以金融市場價格的普遍反應，皆為利空緩解出盡，甚至還創下新高，然而資金的趨勢實則無太大改變，仍有潛在縮緊隱憂，以下依照時序來一一分析。

日本央行的重要性

以時間論，1990 年代起，極低利率的日本利率，就興起了借日圓匯出投資，挹注大量槓桿效果。而金額與流向呢？以下圖表，呈現出日圓資金匯出持有的狀況

70 兆日圓的美債，無庸置疑是最大金額的項目，而日本蟬聯 33 年全球最大債權國（就是 1990 年代日圓套利興起後再無改變），日本升息，而且主要國家在等著降息，因此可能引發加速去槓桿化，日本近幾年減持美債，去年 11 月來出現增持反彈，這都顯現著日圓動向對債券需求的影響力，美債利率是金融資產的重要定價錨點。

而不只是美國，若以曝險部位的比例，澳洲、紐西蘭、盧森堡、荷蘭等都是高度影響，當國貨幣隨之動盪的幾個關鍵市場。

3/19 日本央行解除負利率，YCC 雖取消但保留國債購買彈性

日本央行本次協議眾所矚目，日經等新聞社事前爆料，協助測試市場風向，不意外的本次調升利率解除負利率，但是 YCC 政策的取消，實際上有跟沒有是一樣的，因為解放日本公債利率的上限，但是公告其他債券減少購買，唯獨日本公債購買並沒有減少，記者會時又提到會視匯率、利率狀況，公債購買量有彈性調整空間，實際上仍有間接控制利率上限的意味。

→債券購買的言論，認為是 BOJ 本次會議最大的意外，屬於資金緊張的擔憂舒緩。日幣事後貶值，再破波段新高。

3/20 FOMC，基本上沒有提供任何新資訊，態度仍然是等待數據轉好就會降息

FOMC 這次利率不動早成定局，關鍵是點陣圖，擔憂今年降息預期 3 碼變 2 碼，事後點陣圖來看，仍然是 3 碼，因此國際股債市再度噴出，不過實際上有調高利率預期的趨勢 (降息 3 碼多了 1 人，>3 碼的委員也大幅減少)，只是還沒到達 3→2 的臨界點而已。因此與去年底就提出的論點一致，通膨在 2024 是 3%~4% 波動，中國開始寬鬆貨幣不再大量輸出通縮，那美國的消極作為 / 拜登的撒幣，遞延至 2024 更難有進一步通膨降溫發展。

→FED 也想降息，但是等不到好的通膨數據，本次的資金行情看似利多，但會認為更傾向短線反應，因為是緊盯著關鍵指標 - 點陣圖，一翻兩瞪眼的事件交易，立即性的數據變化沒有發生，擔憂緩解。但實際上降息要等到 6 月，3 月底公布 PCE(基本已知不好)、4 月初 CPI、PPI 仍然受到服務類與油價的推升。就趨勢來看，如果還是等待數據轉好，才會降息，目前的研判就是 4 月都還看不到數據會變好，甚至是更差，因此資金行情有潛在收緊的跡象 (2024 降息碼數變少)

BOJ、FED 兩大主角試圖維護信心，瑞士、台灣央行補刀回歸現實

而事情來得很快，3/21 歐元製造業 PMI 劣於預期、瑞士央行率先降息，立即對美元指數衝擊，再度走高，完全吃掉了 FOMC 的下跌黑Ｋ，美股創高後迅速地見到賣壓與震盪，台股連動的國際資金行情，短線利多迅速反應完畢，加上台灣央行意外升息，主要是針對電價調漲進行預防動作與警示，創高後震盪仍頻，並非連續能創高的噴出式行情！

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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