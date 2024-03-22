盤中速報 - 0x協議大跌26.3%，報0.8779美元

ZRX是一個基於以太坊的、支援點對點代幣交易的開源協議，致力於促進以太坊生態中ERC20代幣的交易。該協議旨在作為開放標準和通用構建模組，推動包括交易所功能的去中心化應用（DApps）之間的相容性和操作性，希望能夠建立結合交易功能的去中心化應用的開放標準。