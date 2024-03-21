中鴻4月內銷平盤 5月外銷依市場行情調整

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-21 18:34

中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日開出最新盤價，4 月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅等全面平盤；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，近期受中國大陸節後需求啟動偏緩影響，鋼材市場呈非理性回檔；然自 3 月中旬起，大陸多地鋼廠紛紛祭出「限價不跌」政策，並展開控產措施應對超跌，顯示在成本壓力下已無空間，鋼價勢必有所支撐。

中鴻表示，隨著各國庫存調整進入尾聲，預計全球經濟運行仍呈復甦態勢，考量終端需求仍將陸續回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價保持平穩。

總體經濟方面，根據標普全球 (S&P Global) 最新預測資料，3 月份再次上調 2024 年全球成長預測至 2.6%，高於年初的 2.3%；採購經理人指數 (PMI) 亦顯示經濟狀況進一步改善，標普全球製造業 PMI 指數 2 月續升至 50.3，為 18 個月來首次升至擴張區。

中國大陸方面 ，兩會工作報告延續追求經濟穩定的基調，官方設定 GDP 增長目標維持 5%，並將開始連續幾年發行超長期特別國債以用於重大項目建設，2024 年先發行人民幣 1 兆元。