盤後速報 - 叡揚資訊(6752)下週(3月28日)除息3元，預估參考價132.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
叡揚資訊(6752-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(3月21日)收盤價135.50元計算，預估參考價為132.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
叡揚資訊(6752-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務銷售。近5日股價上漲7.17%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|135.50
|3.0
|2.21%
|0.0
|2023/08/24
|120.0
|0.0
|0.0%
|0.8
|2023/03/30
|133.0
|2.6
|1.95%
|0.0
|2022/08/25
|67.0
|0.0
|0.0%
|0.6
|2022/06/15
|57.1
|2.2
|3.85%
|0.0
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