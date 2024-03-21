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鉅亨速報

盤後速報 - 叡揚資訊(6752)下週(3月28日)除息3元，預估參考價132.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

叡揚資訊(6752-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(3月21日)收盤價135.50元計算，預估參考價為132.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

叡揚資訊(6752-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務銷售。近5日股價上漲7.17%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 135.50 3.0 2.21% 0.0
2023/08/24 120.0 0.0 0.0% 0.8
2023/03/30 133.0 2.6 1.95% 0.0
2022/08/25 67.0 0.0 0.0% 0.6
2022/06/15 57.1 2.2 3.85% 0.0

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