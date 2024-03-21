盤後速報 - 東捷資訊(6697)下週(3月28日)除息2.2元，預估參考價52.6元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
東捷資訊(6697-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(3月21日)收盤價54.80元計算，預估參考價為52.6元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
東捷資訊(6697-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊委外服務。業務流程委外服務。近5日股價上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|54.80
|2.2
|4.01%
|0.0
|2023/03/29
|42.3
|1.6
|3.78%
|0.0
|2022/07/14
|37.2
|2.0
|5.38%
|0.0
|2021/08/17
|40.0
|2.0
|5.0%
|0.0
|2020/07/09
|52.7
|2.0
|3.8%
|0.0
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