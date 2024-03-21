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鉅亨速報

盤後速報 - 東捷資訊(6697)下週(3月28日)除息2.2元，預估參考價52.6元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

東捷資訊(6697-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(3月21日)收盤價54.80元計算，預估參考價為52.6元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

東捷資訊(6697-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊委外服務。業務流程委外服務。近5日股價上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 54.80 2.2 4.01% 0.0
2023/03/29 42.3 1.6 3.78% 0.0
2022/07/14 37.2 2.0 5.38% 0.0
2021/08/17 40.0 2.0 5.0% 0.0
2020/07/09 52.7 2.0 3.8% 0.0

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