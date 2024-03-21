盤後速報 - 寬宏藝術(6596)下週(3月28日)除息5.3元，預估參考價70.9元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
寬宏藝術(6596-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。
以今日(3月21日)收盤價76.20元計算，預估參考價為70.9元，息值合計為5.3元，股息殖利率6.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
寬宏藝術(6596-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。近5日股價上漲5.49%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|76.20
|5.3
|6.96%
|0.0
|2023/07/10
|56.7
|0.5
|0.88%
|0.0
|2021/06/16
|54.3
|4.5
|8.29%
|0.0
|2020/06/12
|60.9
|4.5
|7.39%
|0.0
|2019/10/01
|80.3
|1.999
|3.18%
|1.0
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