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鉅亨速報

盤後速報 - 寬宏藝術(6596)下週(3月28日)除息5.3元，預估參考價70.9元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

寬宏藝術(6596-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。

以今日(3月21日)收盤價76.20元計算，預估參考價為70.9元，息值合計為5.3元，股息殖利率6.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

寬宏藝術(6596-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。近5日股價上漲5.49%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 76.20 5.3 6.96% 0.0
2023/07/10 56.7 0.5 0.88% 0.0
2021/06/16 54.3 4.5 8.29% 0.0
2020/06/12 60.9 4.5 7.39% 0.0
2019/10/01 80.3 1.999 3.18% 1.0

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