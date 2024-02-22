〈焦點股〉東捷資訊獲利創高 今年有望優去年 亮燈漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-22 11:15

東捷資訊 (6697-TW) 去年獲利創高，稅後純益 0.74 億元，年增 33.29%，每股純益 (EPS)2.71 元，激勵盤中股價量漲停燈號，創去年 9 月中旬以來新高價，展望後市，東捷資訊表示，將持續深耕資安、企業 ESG 碳盤查服務，營運動能穩健，力拚今年營運優於去年。

據市場調查機構 IDC 指出，台灣資服市場將以年增 3.9% 穩健擴張，至 2027 年增長至 30.4 億美元規模。

東捷資訊總經理陳春旭表示，今年在 ERP 等軟體授權維護客戶續約率高達 90%，營運具穩健發展基礎，也將積極拓張企業上雲、智慧工廠 AI 加值應用、AI 雲端智能客服與零信任資安布局，並深耕企業 ESG 碳盤查解決方案。

東捷資訊已成功協助多家製造業客戶導入自主研發的製造執行系統 (MES)，並依客戶規模與需求提供如 MES 輕量版等不同版本的 MES 解決方案，近期也推出 SaaS 雲端訂閱制的 MES 快速版。

此外，隨著零信任資安、金融資安與企業永續 ESG 碳盤查等剛性需求湧現，東捷資訊提供「FIDO 零信任無密碼身分驗證整合服務」、攜手 SAP 共同推展「MBC 銀企直連解決方案」，已獲數家金融機構與客戶青睞，將陸續挹注營運。

而助企業掌握碳盤查數據的「碳捷流」雲端智能管理平台，有客戶開始採用。