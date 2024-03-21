盤後速報 - 鋼聯(6581)下週(3月28日)除息4.3元，預估參考價88.1元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
鋼聯(6581-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(3月21日)收盤價92.40元計算，預估參考價為88.1元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
鋼聯(6581-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除再利用。銷售氧化鋅。近5日股價上漲1.21%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|92.40
|4.3
|4.65%
|0.0
|2023/03/30
|100.5
|6.5
|6.47%
|0.0
|2022/03/24
|89.0
|4.0
|4.49%
|0.0
|2021/03/25
|77.2
|3.0
|3.89%
|0.0
|2020/06/15
|62.0
|2.6
|4.19%
|0.0
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