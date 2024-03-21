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鉅亨速報

盤後速報 - 鋼聯(6581)下週(3月28日)除息4.3元，預估參考價88.1元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

鋼聯(6581-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(3月21日)收盤價92.40元計算，預估參考價為88.1元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

鋼聯(6581-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除再利用。銷售氧化鋅。近5日股價上漲1.21%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 92.40 4.3 4.65% 0.0
2023/03/30 100.5 6.5 6.47% 0.0
2022/03/24 89.0 4.0 4.49% 0.0
2021/03/25 77.2 3.0 3.89% 0.0
2020/06/15 62.0 2.6 4.19% 0.0

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