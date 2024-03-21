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鉅亨速報

盤後速報 - 矽力-KY(6415)下週(3月28日)除息1.96元，預估參考價352.54元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

矽力-KY(6415-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.96元。

以今日(3月21日)收盤價354.50元計算，預估參考價為352.54元，息值合計為1.96元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。近5日股價上漲2.56%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 354.50 1.96012 0.55% 0.0
2023/03/24 512.0 4.49431 0.88% 0.0
2022/03/25 3360.0 17.9803 0.54% 0.0
2021/07/20 3990.0 10.465 0.26% 0.0
2020/07/21 1740.0 7.4753 0.43% 0.0

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