盤後速報 - 矽力-KY(6415)下週(3月28日)除息1.96元，預估參考價352.54元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
矽力-KY(6415-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.96元。
以今日(3月21日)收盤價354.50元計算，預估參考價為352.54元，息值合計為1.96元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。近5日股價上漲2.56%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|354.50
|1.96012
|0.55%
|0.0
|2023/03/24
|512.0
|4.49431
|0.88%
|0.0
|2022/03/25
|3360.0
|17.9803
|0.54%
|0.0
|2021/07/20
|3990.0
|10.465
|0.26%
|0.0
|2020/07/21
|1740.0
|7.4753
|0.43%
|0.0
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