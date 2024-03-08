鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至2.16元，預估目標價為460元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:12
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.16元，其中最高估值2.82元，最低估值1.4元，預估目標價為460元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.82(2.82)
|9.09
|17.54
|17.31
|最低值
|1.4(1.4)
|5.8
|12.33
|17.31
|平均值
|2.2(2.15)
|7.8
|15.06
|17.31
|中位數
|2.16(2.12)
|8.55
|14.55
|17.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,723,680
|21,819,240
|29,623,440
|32,166,000
|最低值
|15,258,780
|19,743,060
|25,713,140
|32,166,000
|平均值
|15,464,580
|20,650,670
|27,095,670
|32,166,000
|中位數
|15,430,660
|20,424,050
|26,716,000
|32,166,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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