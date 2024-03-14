鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為450元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.41元，其中最高估值9.09元，最低估值5.8元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.09(9.09)
|17.54
|17.31
|最低值
|5.8(5.8)
|12.33
|17.31
|平均值
|7.53(7.69)
|14.95
|17.31
|中位數
|7.41(8.01)
|14.76
|17.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,819,240
|28,452,250
|32,166,000
|最低值
|19,743,060
|25,713,140
|32,166,000
|平均值
|20,453,780
|26,946,770
|32,166,000
|中位數
|20,448,790
|26,875,180
|32,166,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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