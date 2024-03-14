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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為450元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.41元，其中最高估值9.09元，最低估值5.8元，預估目標價為450元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 9.09(9.09) 17.54 17.31
最低值 5.8(5.8) 12.33 17.31
平均值 7.53(7.69) 14.95 17.31
中位數 7.41(8.01) 14.76 17.31

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 21,819,240 28,452,250 32,166,000
最低值 19,743,060 25,713,140 32,166,000
平均值 20,453,780 26,946,770 32,166,000
中位數 20,448,790 26,875,180 32,166,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.95 61.51 35.72 25.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		 23,511,086 21,506,066 13,876,445 10,777,781

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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