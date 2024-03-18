比特幣紅到發紫 Google聲量比泰勒絲、碧昂絲加起來還多

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 14:00

美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）曾表示，「Anti-Hero」是她最喜歡的歌曲之一，如今加密貨幣比特幣似乎正在扮演「反英雄」（Anti-Hero）的角色——在 Google 搜索中的人氣超越泰勒絲和美國流行天后碧昂絲（Beyoncé）總和。

據《彭博》上周五（15 日）報導，Google Trends 的數據顯示，比特幣本月以來不斷破紀錄的漲勢，讓這個全球最大加密貨幣的搜索量衝到一年多來最高水準，過去一周吸引的美國搜索量比泰勒絲和碧昂絲加起來還要多。

隨著投資人大買比特幣，比特幣在最近幾天屢次刷新歷史新高。1 月現貨比特幣 ETF 在美獲批，加上人們對 4 月「比特幣減半」的熱情，都有助於吸引新一批美國投資人湧入比特幣資產。

網路搜索量的變化，體現得尤為明顯。

今年 2 月初「超級盃」周末，泰勒絲的搜索量還是比特幣的 14 倍。

不過，人們在本月對比特幣的搜索飆升，迅速扭轉了兩者的差距。前周比特幣的平均搜索評分為 53，泰勒絲和碧昂絲的平均搜索評分分別為 38 和 9。Google Trends 的數據不會顯示原始搜索量，而是用 0 到 100 的指數呈現搜索熱度。