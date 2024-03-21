〈焦點股〉4月電價漲 士電、東元率先點火漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 10:33

4 月電價漲，加上核三 1 號機也將於 7 月除役，為維持供電穩定，台電編制強韌電網計畫，士電 (1503-TW) 與東元 (1504-TW) 可望成為受惠業者，激勵今 (21) 日股價率先點火，紛紛漲逾半根停板。

士電漲勢凌厲，早盤以 245.5 元開高走高，盤中最高來到 266 元逼近漲停板，漲幅約 8.66%，股價續寫新高，成交量超過 2.8 萬張。東元同樣開高走高，早盤以 57 元開出，最高漲至 59.4 元，漲逾約 5.54%，成交量超過 3 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，本周三大法人合計買超士電 2961 張；買超東元 2.6 萬張，呈現連 3 買。

法人指出，士電受惠小型變壓器產線提前在第一季生產，加上變壓器整體需求暢旺，帶動士電營收表現，第二季開始有美國變壓器訂單挹注，並逐步出貨。此外，再加上台電強韌電網的訂單，士電後市可期。