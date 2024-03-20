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鉅亨速報

盤後速報 - 晉倫(6151)下週(3月27日)除息1.5元，預估參考價26.3元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

晉倫(6151-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(3月20日)收盤價27.80元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。近5日股價上漲1.65%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 27.80 1.5 5.4% 0.0
2023/06/16 29.9 2.0 6.69% 0.0
2022/06/16 30.3 3.0 9.9% 0.0
2021/08/03 40.5 1.8 4.44% 0.0
2020/07/03 21.85 1.0 4.58% 0.0

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