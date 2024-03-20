盤後速報 - 晉倫(6151)下週(3月27日)除息1.5元，預估參考價26.3元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05
晉倫(6151-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月20日)收盤價27.80元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。近5日股價上漲1.65%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/27
|27.80
|1.5
|5.4%
|0.0
|2023/06/16
|29.9
|2.0
|6.69%
|0.0
|2022/06/16
|30.3
|3.0
|9.9%
|0.0
|2021/08/03
|40.5
|1.8
|4.44%
|0.0
|2020/07/03
|21.85
|1.0
|4.58%
|0.0
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