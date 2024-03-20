【熱門申購】抽中一張最高現賺4.4萬元！3月份最新3檔可抽籤股票基本面報你知

鉅亨研報 2024-03-20 11:47

證交所公告，清明連假前有 3 檔新股紅包可抽籤！IC 設計大廠智原 (3035-TW) 抽中有望現賺 4.4 萬元，中裕 (4147-TW) 潛在獲利 8100 元、愛山林 (2540-TW) 則是 1.37 萬元，有興趣的投資人把握機會參與這波股票申購！

IC 設計大廠智原 (3035-TW) 辦理上市增資，3 月 20 日到 3 月 22 日申購，預計 3 月 26 日抽籤，每股承銷價 310 元，若以目前市價 354 元計算，抽中 1 張有望現賺 4.4 萬元。

資本額 24.86 億，市值 869.93 億，掛牌年數 21 年。

2023 年 Q4 營收 28.24 億元、EPS 1.28 元，季減 5％、年減 13％。全年營收 119.66 億元、年減 8.4％，Q1~Q4 累計 EPS 6.39 元，創下歷史次高。

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生技股中裕 (4147-TW) 辦理上櫃增資，申購期間同樣是 3 月 20 日到 3 月 22 日，並於 3 月 26 日公開抽籤。每股承銷價 82 元，相較於市價 90.1 元，抽中潛在獲利 8100 元。

中裕 (4147-TW) 目前營運重點項目為愛滋病治療與預防新藥開發，資本額 25.30 億，市值 230.48 億，掛牌年數 8 年。

去年 Q4 EPS -0.24 元，季增 1100%、年增 60%。2023 年全年營收 4.92 億元，Q1~Q4 累計 EPS -0.77 元，累計成長率 - 77.57%

上市建商及代銷業者愛山林 (2540-TW) 辦理上市增資，3 月 19 日至 3 月 21 日以承銷價 80 元公開申購，抽籤日落在 3 月 25 日。以目前市價 93.7 元計算，投資人抽中一張可望現賺 1.37 萬元。

愛山林 (2540-TW) 為房地產龍頭甲山林集團旗下上市公司，資本額 39.16 億，市值 368.89 億，掛牌年數 34 年。

去年 Q4 EPS 2.03 元，季增 178.08%、年增 153.75%。全年營收 81.03 億元、年增 71％，Q1~Q4 累計 EPS 3.91 元，優於 2022 年的 1.21 元。

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