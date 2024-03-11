【籌碼週報】高股息資金進場、整體籌碼凌亂？一文掌握上週法人買超11檔個股

鉅亨研報 2024-03-19 10:01

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.3.11-3.15)

上週投信重點買超合計 11 檔，其中 7 檔是高股息 ETF 標的 (金色底)，超過半數。

扣除高息 ETF 標的，其餘四檔皆為電子股。其中雙鴻主要仍是受惠 AI 新平台對於散熱規格持續拉高，佔整體總產值達 6%，故其所面臨的市場成長性仍將大。

而富士達主要為摺疊手機的軸承，且開始跨入 Server 滑軌的商機，以及未來對於美系大廠對於摺疊平板與手機的想像空間。旺矽為先進製程相關的探針卡商機，安勤則為工業電腦應用擴充將開始放大。

觀察近期盤勢，大盤在兩萬點上下震盪，但很多個股所呈現的走勢卻是極為兩極，高股息 ETF 標的被提早卡位推升價格，但當高股息資金真正進場買超時，卻又被大幅賣出，整體籌碼開始顯得凌亂，雖然 3 月下旬仍有一檔重棒 ETF 將進場，但仍續留意短期資金柴火燒盡與籌碼凌亂的現象。

而原本主流股呈現大幅震盪回檔，建議可留意近期整理狀態，合理預期應出現反彈，但類股的輪動速度相對加快，建議仍以 AI 組裝廠，獲利成長具備可預期，且下檔具備相對殖利率等大型 EMS 為近期主要操作標的。

二、最新價差一次看

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