全球太陽能一哥驚傳裁員30% 隆基綠能回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 09:00

據《彭博》報導，多位知情人士表示，隆基綠能計劃最多裁員 30%，去年員工總數約 8 萬人。

事實上，隆基綠能去年 11 月就開始裁員，當時裁員人數約數千人，大部分是儲備幹部、工廠人員等。目前尚不清楚隆基綠能在做出這次決定前已精簡多少人力。

消息人士說，以往隆基綠能削減成本的工作收效甚微，包括取消免費下午茶、縮減出差預算，以及沒有上級批准只能影印黑白文件。兩位知情人士還說，隆基綠能上海辦公室也不再提供免費咖啡。

另外，知情人士透露，由於內部愈來愈擔心裁員的問題，隆基綠能不得已在去年年底關閉查看員工總人數的功能。

隆基綠能的情況並非個案，中國太陽能產業在全球製造業中佔據主宰地位，但近幾​​個月中國卻傳出來裁員、投資計畫喊卡等消息。