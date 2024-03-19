全球太陽能一哥驚傳裁員30% 隆基綠能回應來了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 09:00
《彭博》披露全球最大太陽能企業中國隆基綠能 (601012-CN) 為壓低成本，計劃裁員近三分之一，對此隆基綠能在周一（18 日）表示：「光電行業正面臨日益激烈的競爭環境，為適應市場變化和提高組織效率，公司正優化員工隊伍。」
據《彭博》報導，多位知情人士表示，隆基綠能計劃最多裁員 30%，去年員工總數約 8 萬人。
事實上，隆基綠能去年 11 月就開始裁員，當時裁員人數約數千人，大部分是儲備幹部、工廠人員等。目前尚不清楚隆基綠能在做出這次決定前已精簡多少人力。
消息人士說，以往隆基綠能削減成本的工作收效甚微，包括取消免費下午茶、縮減出差預算，以及沒有上級批准只能影印黑白文件。兩位知情人士還說，隆基綠能上海辦公室也不再提供免費咖啡。
另外，知情人士透露，由於內部愈來愈擔心裁員的問題，隆基綠能不得已在去年年底關閉查看員工總人數的功能。
隆基綠能的情況並非個案，中國太陽能產業在全球製造業中佔據主宰地位，但近幾個月中國卻傳出來裁員、投資計畫喊卡等消息。
去年太陽能板價格跌至歷史新低後，製造商被迫以低於或等於生產成本的價格出售產品，結果是，這個被視為對全球能源轉型至關重要的產業，正面臨產能過剩、整併等困境，甚至可能破產。
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