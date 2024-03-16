〈能源盤後〉油價自4個月高點回落 但本周仍漲約4%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-16 05:49

國際油價周五 (15 日) 收低，自前一日登上的 4 個月高點回落，但受美國原油庫存下降以及國際能源署(IEA) 上修需求預測的提振，原油周線仍上升。

分析師指出，烏克蘭以無人機襲擊俄羅斯能源設施，以及主要石油生產國 (OPEC) 繼續承諾自願減產，這些有有助於提振本周原油價格。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 22 美分或 0.3%，收每桶 81.04 美元，本周上漲 3.9%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 8 美分或約 0.1%，報每桶 85.34 美元，本周上漲 4%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.7%，收每加侖 2.72 美元，本周上漲 7.7%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.73 美元，本周上漲 3.3%。

4 月交割的天然氣價格大跌 4.9%，收每百萬 Btu 1.66 美元，本周下跌 8.3%。

市場推動力

近月 WTI 和 Brent 原油期貨周五收低，但此前一日兩者甫漲至至 11 月 2 日以來的最高收盤價。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「指示性的平穩上升趨勢表明，反彈漲勢最瘋狂的部分尚未到來。」

「油價中期上漲趨勢始於 12 月低點，當時油價試圖跌破 200 週移動平均線而出現積極買盤，觸及該關口是 2023 年的轉捩點。這也是 2019 年油價出現關鍵支撐後，2020 年開啟強勁反彈漲勢的轉捩點。」

「但值得注意的是，這不僅僅是技術水準的影響，也因 OPEC + 過去 5 年來靠減產提供油價支撐力以突破該技術水準。」Kuptsikevich 說。

其他支撐因素包括，IEA 周四上修今年石油需求成長預期，自先前預期的 120 萬桶 / 日上升至 130 萬桶 / 日，以及周三美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，上周美國原油庫存下降。

分析師認為，俄羅斯能源基礎設施遭襲擊、以哈戰爭持續的不確定性也導致油價上漲。

Sevens Report Research 分析報告指出：「結論是，石油市場在 60 美元上方至 70 美元下方盤整數月後，終於在 2024 年初出現反彈，而昨日 WTI 登 4 個月高點，創下每桶 81 美元以上的收盤新高紀錄，這有助於在技術上重申，目前阻力最小的路徑是上漲。」