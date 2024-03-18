鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至41元，預估目標價為1256.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 18:12
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.83元上修至41元，其中最高估值44.84元，最低估值38.87元，預估目標價為1256.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.84(44.84)
|51.09
|61.31
|最低值
|38.87(38.87)
|43.38
|61.31
|平均值
|41.24(41.24)
|48
|61.31
|中位數
|41(41)
|48.7
|61.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,764,000
|40,881,000
|45,829,390
|最低值
|32,943,000
|36,422,020
|45,829,390
|平均值
|33,923,560
|38,425,750
|45,829,390
|中位數
|34,024,000
|38,414,840
|45,829,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|34.83
|30.07
|33.67
|25.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,827,352
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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