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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至41元，預估目標價為1256.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 18:12

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.83元上修至41元，其中最高估值44.84元，最低估值38.87元，預估目標價為1256.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 44.84(44.84) 51.09 61.31
最低值 38.87(38.87) 43.38 61.31
平均值 41.24(41.24) 48 61.31
中位數 41(41) 48.7 61.31

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 34,764,000 40,881,000 45,829,390
最低值 32,943,000 36,422,020 45,829,390
平均值 33,923,560 38,425,750 45,829,390
中位數 34,024,000 38,414,840 45,829,390

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 34.83 30.07 33.67 25.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,827,352 26,072,874 25,399,895 19,103,001

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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