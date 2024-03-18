〈台幣〉股匯脫鉤貶破31.6元創3月來新低 聚焦超級央行周

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 09:52

台北股匯今 (18) 日走勢仍脫鉤，加權指數早盤一度漲逾百點，新台幣兌美元則貶破 31.6 元關卡，最低來到 31.65 元，貶值 5.7 分，為 3 月以來的新低，市場觀望氣氛偏濃，由於本周是全球超級央行周，包括美國聯準會、英國及日本央行政策動向，都是市場高度關注焦點。

新台幣兌美元匯率今天以 31.62 元開盤，隨即湧現美元買盤，匯價最低來到 31.65 元，但並未貶破上週五低點，外資近來偏向雙向進出，但國內投信、壽險業者積極匯出購買海外債及債券 ETF 商品，使得新台幣匯率承壓，加上韓元等主要亞洲貨幣趨貶，美元維持強勢高檔。

台股方面，台積電 (2330-TW) 一開盤即上演秒填息，大盤一度上漲超過 110 點，最高來到 19795 點，台積電供應鏈表現活蹦亂跳，而聯發科、聯詠、世芯 - KY 等 IC 設計股同步受到買盤青睞。