純網銀第一家 將來銀行明年Q1開始銷售基金

將來銀行在上半年搶先開辦全線上的申請房貸業務後，近期更成為全台首家獲准跨入基金銷售領域的純網銀。將來銀行透露，最快將在明年第一季推出基金投資服務，滿足客戶的金融需求。

金管會年初時公告，鬆綁基金銷售機構的財務條件限制，銀行可以改用「資本適足性」作為擔任基金銷售的財務條件，也就是說國內 3 家純網銀都能加入銷售基金的行列，而將來銀行成為全台首家。

經歷 Covid-19 疫情，改變許多人的消費習慣，將來銀行觀察，以前習慣到實體分行購買金融商品的投資人，也轉而使用網路交易。

過去普遍認為，使用網路下單金融商品的族群多為年輕小資族，但近期的統計顯示，40-60 歲的中高齡高資產客戶中，有高達 5 成也偏好使用網路進行金融交易。將來銀行認為，透過網路進行投資理財或購買保險，已經融入台灣消費者的生活中。

保險部分，將來銀行表示目前已透過網路，協助近萬民的客戶取得保障。客戶可以在將來銀行的網路投保專區，免費保費並比較保單，比傳統投保的方式節省 10-20% 的保費。除可以選擇推薦投保方案外，客戶也可以根據自己的需求，調整保障內容。

將來銀行目前已提供汽機車險、國內外旅平險、房貸住宅火險以及短期租借車保險等保障，預計明年上半年再提供壽險產品。