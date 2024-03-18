鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至44.12元，預估目標價為3250元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由45.36元下修至44.12元，其中最高估值55.38元，最低估值40.55元，預估目標價為3250元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|55.38(55.38)
|80.43
|最低值
|40.55(40.55)
|58.54
|平均值
|45.51(45.63)
|71.13
|中位數
|44.12(45.36)
|71.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|4,843,450
|7,310,440
|最低值
|4,271,000
|5,937,000
|平均值
|4,581,940
|6,562,070
|中位數
|4,582,890
|6,576,140
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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