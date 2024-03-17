台股Q1評價面高於10年平均 法人建議類股輪動汰弱留強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-17 10:50

今年 2 月以來外資資金擴大回流台股，明顯推升半導體及 AI 題材等類股表現，加權指數一度衝上 20112 點歷史新高，然而，在高檔賣壓之下震盪加劇，投資人開始居高思危，投信法人指出，第一季大盤評價面已高於 10 年平均，研判上檔空間已有限，類股輪動將加速，建議現階段可做持股汰弱留強，並於拉回增持評價面合理的 AI 類股及高殖利率個股部位。

日盛投信台股投資研究團隊指出，加權指數多頭格局不變，但 2 萬點後湧現獲利了結賣壓，需要時間整理籌碼，另外，近日成交量皆逾 4500 億元之上，可見台股資金相當充沛，指數仍有站上 2 萬點大關之氣勢，惟指數逢高易遇賣壓，研判整理後再攻可能性較高。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股大盤創下歷史新高後出現較大幅度震盪，股價走勢也開始出現分歧，像是部分權值股表現亮眼，部分高價股則出現回檔，預料進入第二季傳統科技淡季加上指數短線漲幅已大，將以個股表現為主。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，隨著第一季底到第二季各家 AI 將陸陸釋出新品與產業看法，預期 AI 伺服器仍將持續主導行情變化，但新舊產品的交替，市場氛圍比較像是進入等待更多明朗訊息的空窗期，現階段訂單需求沒有很強，但可能會有一些急單，對於終端需求，仍多保持停看聽的態度；可留意的是，中國網通近期受惠官方舊換新政策，短期需求有增溫跡象。

就投資建議上，安聯投信台股團隊表示，由於現階段資金輪動相當快，上下波動幅度一定會加大，提醒投資人切勿任意追高，可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群，伺機分批佈局。

法人表示，接下來可聚焦在 GTC 大會，在 AI、半導體挑大樑角色不變的情勢下，市場高度關注是否有新應用商品問市，此預期料將有助於支撐 AI 供應鏈主流地位。