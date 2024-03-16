鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至10.24元，預估目標價為290元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 10:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.17元上修至10.24元，其中最高估值11.06元，最低估值9.8元，預估目標價為290元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|11.06(11.06)
|16.7
|18.9
|最低值
|9.8(9.8)
|10.7
|12.12
|平均值
|10.23(10.22)
|13.07
|15.4
|中位數
|10.24(10.17)
|13
|14.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,122,960,820
|1,653,280,230
|2,106,653,850
|最低值
|1,067,160,000
|1,368,228,000
|1,528,914,720
|平均值
|1,089,861,340
|1,508,670,470
|1,838,559,750
|中位數
|1,085,611,020
|1,518,000,000
|1,864,833,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.29
|7.51
|8.73
|6.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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